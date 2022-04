Ore di paura per una bambina di 10 anni che non torna da scuola: ritrovata, era ai giardinetti

FERMO - Paura per una bambina scomparsa questa mattina ma per fortuna la paura è durata solo poche ore. La piccola è stata ritrovata nel primo pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato dopo due ore di ricerche. Residente a Fermo, 10 anni, la piccola era scomparsa dopo essere stata accompagnata a scuola. I genitori, non vedendola rientrare dopo le lezioni, hanno telefonato a scuola e poi hanno segnalato la scomparsa al 112 e 113. Si è attivata la macchina dei soccorsi, la prefettura ha fatto partire le ricerche. Carabinieri e Polizia sono stati impegnati per il primo pomeriggio finché gli agenti hanno ritrovato la ragazzina alle 15.30. Era ai giardinetti di via Vecellio, nei pressi della scuola, non si era allontanata. Sono stati momenti difficili per i genitori che hanno potuto riabbracciare la piccola poche ore dopo l'allarme.

Ultimo aggiornamento: 16:53

