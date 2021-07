Ancona, musica in piazza del Papa oltre l'orario consentito. Multati due locali

ANCONA - Multati dalla polizia due locali di piazza del Papa: diffondevano musica oltre l'orario consentito. Le sanzioni, di 516 euro, sono scattate ieri sera, giovedì 22 luglio, nel corso dei controlli che interessano i luoghi del divertimento di Ancona.

A chiamare il numero di emergenza, un cittadino che si lamentava della musica non solo oltre l'orario consentito ma, a suo dire, anche oltre i limiti di sopportazione per quanto riguarda i decibel. Le pattuglie delle Volanti della Questura di Ancona hanno accertato effettivamente che due locali diffondevano musica nonostante fosse stato superato il limite orario per le emissioni sonore, fissato dal Comune di ancona alle ore 24

Di concerto con il personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura sono state contestate ai titolari degli esercizi pubblici due verbali di accertamento di illecito amministrativo, come previsto dal regolamento acustico del comune di Ancona. La sanzione, per entrambi, sarà quella del pagamento della somma di euro 516 euro. Gli atti verranno trasmessi alla Prefettura al Comune di Ancona per i successivi adempimenti.

