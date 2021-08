Diego & Gloria, che gioia: la grande emozione del matrimonio dopo la paura del Covid

ANCONA - Le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco. Le fedi portare dai tre bimbi. Le parole d’amore rivolte da Eliana Maiolini, voluta dalla coppia per unirli in matrimonio. Diego Urbisaglia e Gloria Picchio da ieri sono ufficialmente marito e moglie. Il rito civile si è svolto nella sala Giunta del Comune, il luogo scelto dal consigliere comunale dei Verdi per rendere solenne la promessa di matrimonio a Gloria Picchio.

Dopo la paura per il Covid contratto da Urbisaglia (in servizio come vigile del fuoco al distaccamento del porto), i giorni in terapia intensiva e la lunga riabilitazione, è arrivato il giorno del sì. «Siete una famiglia speciale - ha sottolineato commossa Eliana Maiolini, che ha condiviso con Urbisaglia l’impegno politico - e avete la capacità di saper tramutare le difficoltà in positività». Dopo la cerimonia pranzo solo per i parenti al Fortino Napoleonico mentre in serata l’appuntamento al ristorante delle Rose a Montemarciano con tutti gli amici.

