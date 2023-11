Go World premiato come miglior tour operator per ICA-Information Campaign Award

ANCONA - Di quelle soddisfazioni che danno forza, entusiamo ed energia. Ieri si e’ tenuta all’Osteria del Treno di Milano la cena di fine anno organizzata dal GIST Gruppo Italiano Stampa Turistica e la premiazione per ICA -INFORMATION CAMPAIGN AWARD

La presidente della Commissione ICA-Information Campaign Award, Donatella Luccarini , ha annunciato che “ riceve il premio Go World come miglior tour operator, con questa motivazione : Per la grande visibilità alle manifestazioni fieristiche del turismo con ampi e accoglienti stand. Inoltre, è spesso presente con spazi pubblicitari su giornali e TV. Un gruppo di tour operator dall’esperienza decennale animato da entusiasmo e spirito di esplorazione, supportato dal costante dialogo con partner locali. Lo staff di Go World si contraddistingue per la conoscenza diretta ed approfondita delle destinazioni e per l’incessante ricerca di esperienze autentiche. Curiosità e continui sopralluoghi permettono di ideare proposte esclusive e innovative. Il loro punto di forza è la specializzazione e la costante attenzione alle esigenze del cliente. Go World on-line è il portale dedicato a chi vuole costruire in autonomia la propria esperienza di viaggio, ma con il supporto e l’assistenza di un operatore esperto “.

Ha ritirato il premio il CEO Ludovico Scortichini , accompagnato dal Direttore Commerciale Marco Berettini . “ E’ stato un grande onore ricevere questo premio soprattutto perchè credo sempre più’ che la stampa turistica sia diventata l’ultimo baluardo in Italia che racconta e informa su tutto ciò che c’e’ di bello e interessante nel mondo.

Oggi, dove anche la geografia, e’ sparita nei programmi scolastici, i giornalisti che si occupano di turismo, hanno un valore fondamentale, soprattutto nei giovani, per questa loro funzione di informazione e nello stesso tempo di formazione, “ afferma Scortichini al momento del ritiro del premio, “quindi e’ un premio che per me vale doppio . Ritiro io il premio ma evidenzio che questo traguardo e’ stato possibile per ciò che il mio staff che ha saputo costruire in pochi anni: una azienda solida, un prodotto unico , e tante peculiarità che oggi ci contraddistinguono. Va ai miei collaboratori tutto il merito” , concludo Scortichini.

Questo premio riconferma ancora una volta che il gruppo Go World e’ sulla giusta strada per essere un tour operator , fuori dagli schemi classici , e che la strategia intrapresa e’ quella corretta.

Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura in tutti i continenti con i brand Go Europa, Go Asia, Go America, Go Australia, Go Pacific, Go Afrique. Con brand di nicchia propone viaggi per appassionati di diverse attività come Go Surf, Go Trekking, Go Horse, Go Scuba, Go Biker, Go to Fish e Go Ski, oltre a viaggi unici con Giri del Mondo, viaggi avventura con Go Overland, viaggi alla ricerca della spiritualità con Io Viaggio con Dio, viaggi accessibili con Go4All, viaggi per gli amanti della navigazione per mari e fiumi con Go Cruise, itinerari esclusivi di lusso con Go Deluxe e viaggi unici per scoprire il nostro Bel Paese con Go in Italy.