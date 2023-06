ANCONA Giovedì notte hanno fatto le ore piccole i vertici di Fratelli d’Italia con il sindaco Daniele Silvetti, riuniti in conclave nella sede del partito in corso Mazzini. A meno di 12 ore dalla presentazione della giunta, s’è consumato l’ultimo braccio di ferro che ha portato a una rimodulazione della squadra, rispetto a quella inizialmente pensata da Silvetti. E ieri mattina, in Comune, il capogruppo regionale FdI, Carlo Ciccioli, gongolava. Silvetti un po’ meno.

APPROFONDIMENTI IL CASO POLITICO Ancona, la Giunta al fotofinish: trattative Silvetti-FdI, c’è una rosa di 6 nomi. Rispuntano Lupacchini e Serangeli. Oggi la presentazione L'OPPOSIZIONE Ancona, la minoranza attacca il sindaco Silvetti: «Altro che cambio di passo, è sotto scacco dei partiti»

La spallata



La notte dei lunghi coltelli ha partorito una nuova giunta, con una sostanziale iniezione del partito della Meloni nel peso specifico della composizione. Intanto la spallata di Ciccioli ha avuto il suo effetto: dentro Anna Maria Bertini alla Cultura, fuori Arianna Trifogli su cui il sindaco aveva riposto la sua benedizione. «Sono soddisfatto» ha commentato a caldo Ciccioli. «La Bertini? La conosco da anni - commenta Silvetti -. È una figura di alto profilo».

Sarà stata questa la motivazione che l’ha convinto a fare un passo indietro sulla Trifogli? Più probabile che l’entrata a gamba tesa di Ciccioli sia il frutto di una ricomposizione degli equilibri di FdI all’interno della giunta. Perché con l’ingresso della Bertini sono rappresentate tutte e tre le correnti del partito: in quota Acquaroli ci sono Angelo Eliantonio e Orlanda Latini, gli ex An “Alemanniani” sono rappresentati da Giovanni Zinni che strappa anche la fascia di Vicesindaco, e la Bertini diretta emanazione di Ciccioli. Tutti contenti, ora. «Ha vinto un dibattito democratico» commenta il consigliere regionale FdI, Marco Ausili.



Il risultato



Per l’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli il cambio di idea rispetto allo schema iniziale è avvenuto «per produrre un risultato di maggior riconoscimento del ruolo di Fratelli d’Italia all’interno della giunta, avvenuto con la massima condivisione e consenso all’interno del partito». Che infatti conquista quattro assessori, acquisendo un maggiore spessore. E Francesco Bastianelli? Nella visione unitaria di FdI raccontata dallo stesso Gostoli non più di tre giorni fa doveva ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale. «Per lui stiamo valutando un ruolo nella segreteria del sindaco» la butta lì Silvetti. «Il sindaco mi ha chiesto di entrare nel suo staff personale, per me è un grande onore» ringrazia Bastianelli. Dunque, lo staff del sindaco si compone di due figure: una è il portavoce, l’altra il capo di gabinetto. La giornalista Maria Gloria Frattagli ha seguito tutta la campagna elettorale di Silvetti e in questi giorni continua a seguire la comunicazione del sindaco, dunque si presume che per lei ci possa essere l’incarico di portavoce.

Per esclusione, Bastianelli andrebbe a svolgere il ruolo di capo di gabinetto. Però c’è voluta una discussione durata fino alle 2 di notte prima di far quadrare i conti sulla giunta. Vuol dire che tutta questa volontà di convergenza, poi, non è che ci fosse. Tanto che alla fine è passata la linea Ciccioli. «La linea di un gruppo - tiene a precisare lo stesso consigliere regionale - non del singolo». Ma intanto il risultato l’ha portato a casa lui.



Gli altri assessori



Dunque una partita che si è giocata solo ed esclusivamente dentro Fratelli d’Italia. Ma a guadagnarci, alla fine, è stata anche la lista Ancona Protagonista che ha espresso due assessori, Manuela Caucci e Stefano Tombolini (anche se più in quota tecnica) e ha messo in pole Arnaldo Ippoliti per lo scranno del presidente del consiglio comunale. La Lega ha mantenuto Antonella Andreoli, Forza Italia inamovibile su Daniele Berardinelli, blindato già da tempo, e infine Marco Battino con cui c’era già l’accordo di apparentamento.