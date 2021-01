Si ferma al semaforo e si accascia al volante in via Conca, donna ricoverata

ANCONA - Una Fiat Panda ferma al semaforo, anche quando la luce è diventata è verde in via Conca all'incrocio con via Esino, questo pomeriggio alle 14. Gli automobilisti in coda hanno atteso un po', poi hanno iniziato a suonare il clacson spazientiti. Fino a che uno non si è deciso di andare a vedere che cosa fosse accaduto. Alla guida dell'utilitaria, una donna di 84 anni che si era accasciata sul volante a causa di un malore. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del 118 che hanno provveduto a trasportare l'anziana al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso. La donna è ora in sala emergenze. Sul posto anche la polizia locale.

