Ancona, aveva droga e soldi sul tavolo della sua abitazione. Romeno denunciato dalla polizia

ANCONA - Un romeno è stato denunciato dagli agenti didelle Volanti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio. L'uomo è incappato in un controllo sul territorio attuati dagli agenti e disposti dal Questore di Ancona, che hanno portato alla identificazione di 216 persone e al controllo di 148 veicoli.Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti delle volanti procedevano al controllo di un giovane che sostava, sotto agli archi di via Marconi, con fare sospetto. Alla vista della volante il ventenne romeno tentava di defilarsi per eludere il controllo ma gli agenti, insospettitisi, si spostavano subito nella strada parallela dove lo fermavano.Nel corso dell'identificazionie i poliziotti si recavano presso la sua abitazione ove rinvenivano e sequestravano alcune dosi di marijuana per un totale di una decina di grammi. Lasi trovava sopra il tavolo della sala da pranzo già divisa in dosi per un totale di circa una ventina di grammi pronta per essere smerciata. A fianco allo stupefacente gli agenti notavano subito la presenza di un quaderno contenente una serie di nomi e, corrispondenti, importi nonché bilancini di precisione e tutto l occorrente per il confezionamento della droga. Nel corso della perquisizione veniva rinvenuta e sequestrata la somma di 3000 euro frutto dell'attività di spaccio posta in essere dal giovane. Il ventenne veniva denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.