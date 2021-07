Centrata da uno scooter sul viale della Vittoria, donna finisce all'ospedale per un politrauma

ANCONA - Una donna di 40 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regione di Torrette per i politraumi subiti in un incidente stradale, questa mattina alle 10.30, lungo il viale della Vittoria. La donna, all'altezza dell'incrocio con via Orsi, è stata investita da uno scooter.

L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono arrivate l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che, dopo i primi trattamenti sul posto, hanno portato la donna ferita al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

