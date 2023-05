Cade in piazza, giovane di 28 anni portato all'ospedale di Torrette con un trauma cranico

ANCONA - E' stato trovato a terra nel corso della notte privo di sensi, da accertare le cause della caduta di un giovane di 28 anni soccorso in piazza del Papa dalla Croce Gialla e dall'automedica. Il ragazzo è rimasto sempre privo di sensi: dopo le prime cure sul posto l'immediato trasporto all'ospedale di Torrette per un trauma cranico con un codice di media gravità.