ANCONA - Alberi caduti, una barca semi affondata al porto turistico e il primo accenno di neve della stagione. L’allerta meteo diramata per la giornata di ieri dalla Protezione civile regionale s’è fatta sentire anche nel capoluogo dorico. A partire dalla notte e almeno fino al primo pomeriggio, vento e pioggia hanno creato non pochi disagi.

Tantissime sono state le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto per segnalare alberi e rami caduti. Nella notte un albero è piombato su un’auto posteggiata in via Rodi, la stessa strada dove lo scorso maggio - a causa del cedimento di una pianta - era rimasta ferita una bambina che stava passeggiando con il papà sul marciapiede. Questa volta, per fortuna, nessun ferito ma tanta paura.



I disagi



Ieri mattina sono stati segnati dei disagi lungo il viale della Vittoria: alcuni rami, a causa del forte vento, sono caduti sulla pavimentazione, all’altezza dello Stadio Dorico. Il crollo ha abbattuto anche le luminarie di Natale, installate nei giorni scorsi e non ancora accese. Il tratto di viale interessato dalla caduta è stato interdetto dagli agenti della polizia locale per permettere la rimozione dei detriti. Anche in questo caso, nessun ferito. Per le forti raffiche di vento, dell’intensità della burrasca, sono caduti alcuni motorini parcheggiati, così come sono “volati” i bidoni della spazzatura, invadendo le strade.



I vigili del fuoco sono dovuti intervenire attorno alle 9.30 a Marina Dorica: qui una barca rischiava di affondare. La barca, adagiatosi su un fianco, stava affondando e con l’uso di attrezzature specifiche è stata riportata sul piano di galleggiamento. Subito dopo i vigili del fuoco del Nucleo Sommozzatori e del distaccamento portuale hanno azionato le motopompe per svuotare lo scafo. Portonovo ieri è stata la location perfetta per i surfisti, i quali non hanno perso l’occasione di prendere la tavola e cavalcare le onde. L’acqua ha invaso il molo ed è arrivata a sfiorare gli chalet.



Evento annullato



A causa del maltempo il Comune ha deciso di annullare l’iniziativa prevista alle 18 in piazza del Plebiscito “L’amore non fa male” sulla violenza contro le donne. L’iniziativa è stata rinviata a mercoledì 29 novembre. Per quanto riguarda la situazione meteorologica di oggi, le nubi dovrebbero lasciare spazio al sole. Ma le temperature continueranno ad abbassarsi. Durante le ore notturne sono previste gelate nelle zone pianeggianti.