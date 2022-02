Perde l'equilibrio mentre passeggia, cade e batte la testa. Anziano resta esanime a terra

ANCONA - Anziano cade a terra e batte la testa. Resta immobile e non riesce più ad alzarsi. Momenti di concitata apprensione, alle 13 di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, in via Mamiani, agli Archi. L'uomo, 84 anni, stava passeggiando quando per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.

Ha battuto violentemente la testa ed è rimasto riverso sull'asfalto. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato subito il numero d'emergenza preoccupati per le condizioni dell'anziano caduto. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118 che hanno preso in carico l'anziano trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Ultimo aggiornamento: 17:54

