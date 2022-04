Choc sull'autobus, a 98 anni cade e batte la schiena. Soccorsa dalla Croce Gialla

ANCONA - Momenti di grande paura, questa mattina, su un autobus della linea urbana. Una donna di 98 anni, per cause in corso di accertamento, è caduta e ha battuto la schiena nei pressi del capolinea di piazza Ugo Bassi.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha prestato le prime cure all'anziana. Nonostante i traumi non fossero particolarmente gravi, a preoccupare l'età della donna che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona dove sono in corso accertamenti sulla presenza di eventuali fratture.

