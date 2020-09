Lei si fa male a una gamba sullo stradello che porta al mare, il marito la aiuta a risalire e poi si accascia nel parcheggio

ANCONA - Si sente male lungo lo stradello che dalla provinciale del Conero scende nella baia di Mezzavalle. Immediato l'allarme, una persona (stando alla prima segnalazione) non sarebbe cosciente. L'uomo ha soccorso la moglie, poi il malore. Si tratta di due turisti di Cassano D'Adda. Lei si è fatta a una gamba sullo stradello, anziché chiamare i soccorsi, il marito l'ha sorretta per farla arrivare in cima. Quando è arrivato al parcheggio, si è accasciato per un malore.



++++++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++++++ Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA