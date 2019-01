Ubriaco sfascia un'auto: ​servono due pattuglie di carabinieri per fermarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ubriaco da non reggersi in piedi, urla come un forsennato e sfascia l’auto del titolare di un pub. E’ finita con una denuncia e una visita specialistica all’ospedale di Torrette la notte brava di un 23enne anconetano che, in preda ai fumi dell’alcol, si è reso protagonista di uno show deplorevole in piazza del Papa. Ci sono volute due pattuglie dei carabinieri per fermarlo, riportarlo alla calma e consegnarlo alle cure del 118. E’ accaduto attorno all’una e mezza della notte fra domenica e lunedì.