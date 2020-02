Ubriaco, attraversa di continuo la strada: momenti di panico in zona stazione

ANCONA - Aveva bevuto troppo e in preda ai fumi dell'alcol aveva cominciato ad attraversare continuamente la strada in via Flamini all'angolo con piazza Rosselli in un punto anche particolarmente pericoloso non curante del rosso al semaforo. Notte movimentata per un uomo marocchino di 39 anni che molto agitato nonostante le sollecitazioni proseguiva nella sua folle scelta fino all'arrivo della Croce Gialla e dei carabinieri che sono riuscito a fermarlo per popi condurlo all'ospedale di Torrette per calmarlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA