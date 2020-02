Ubriaco, litiga con i genitori: trovato disteso a terra vicino all'ingresso di casa

SENIGALLIA - Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno svolto un mirato servizio finalizzato a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche. Già nella serata di ieri sono iniziati i primi controlli, che sono continuati fino alla mattina di oggi.



I militari hanno attenzionato alcuni locali del centro di Senigallia, dove i giovani si ritrovano nel fine settimana. In seguito si sono recati presso la stazione ferroviaria e infine hanno raggiunto la discoteca Mamamia, dove hanno individuato alcuni giovani assuntori di droga. Una prima ragazza è stata fermata in una delle strade adiacenti alla discoteca, insieme ad alcuni amici. La giovane, classe ’97, originaria di Loreto, è stata trovata in possesso di uno spinello e altra modica quantità di marijuana, che le è stata sequestrata amministrativamente, ed è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di droga.



In seguito i militari, una volta giunti nel parcheggio del Mamamia, hanno individuato un altro giovane, classe ’94, originario di Roma, che è stato trovato in possesso di uno spinello. Dopo aver rinvenuto la droga i militari hanno proceduto al controllo dell’auto a bordo della quale il romano e i suoi amici si erano recati in discoteca. All’interno hanno trovato un altro spinello, il cui detentore è risultato essere il proprietario della macchina, un ragazzo di 21 anni, anche lui di Roma. Ad entrambi è stata sequestrata la droga e sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura.



Alle ore 23:30 circa i Carabinieri sono intervenuti ad Ostra, sulla via Senigalliese, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo ubriaco, che qualche ora prima, in stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcool, aveva litigato con i propri familiari. Quando i militari sono giunti sul posto lo hanno trovato disteso a terra, poco distante dall’ingresso della propria abitazione, dove stava rientrando. Il giovane era effettivamente sotto l’effetto dell’alcool, e dopo un primo momento di agitazione, aveva raggiunto uno stato di sonnolenza. E’ stato quindi richiesto l’intervento di una ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale a Senigallia, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari ed è stato riscontrato l’abuso etilico. L’uomo è stato dimesso poche ore dopo.



Nella notte poi i Carabinieri hanno effettuato alcuni controlli alla circolazione stradale, al fine di individuare eventuali automobilisti alla guido sotto l’effetto di bevande alcoliche. Un primo soggetto è stato individuato in via 4 novembre, alle 04:30, mentre era alla guida di una Opel Meriva. Il giovane, un 29enne di Senigallia, ha manifestato subito i sintomi dell’abuso di alcool, ed è stato quindi sottoposto ad esame con etilometro, che ha avuto esito positivo, rilevando la presenza di un tasso di alcool pari a 1,10 g/l. Il senigalliese è stato quindi denunciato alla Autorità Giudiziaria di Ancona per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. Poco dopo, nella stessa via, i militari hanno controllato un giovane, classe ’94, anch’egli residente a Senigallia. Sottoposto ad alcooltest è risultato positivo, con un tasso alcolico pari a 0,69 g/l. A lui è stata contestata la violazione amministrativa per guida in astato di ebbrezza, alla quale corrisponde una multa di 544 euro, con sospensione della patente e la perdita di 10 punti.





