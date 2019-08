Ubriachi spostano cartelli e transenne in mezzo alla strada: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ubriachi spostano cartelli e transenne piazzandoli in mezzo alla strada: denunciati dalla polizia.E' succeso questa notte introno alle 4,30 in via Flaminia ad Ancona. Protgonisti tre stranieri: un panamense, uno scozzese ed un romeno che, ubriachi, avevano spostato la segnaletica, le transenne ed i coni in mezzo alla strada in via Flaminia. Mentre una pattuglia della Polizia sistemava il caos, un'altra ha fermato i tre che stavano facendo lòa stessa cosa nei pressi del ponte Mattei. Sono stati denunciati per ubriachezza e omesso collocamento o rimozione disegnali o ripari.