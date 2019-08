Cartello oscurato: indignazione â€‹sul parcheggio per disabili "cancellato"

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Parcheggio per disabili annullato da qualcuno che si è permesso di coprire il segnale. È accaduto mercoledì sera in via San Martino. La polizia locale, subito informata, ha provveduto a rimuovere la copertura sul cartello ed ha avviato un’indagine per risalire all’autore. Fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini nel segnalare, anche in forma anonima, ciò che hanno visto. Che sia stata una bravata? In tal caso uno scherzo che non fa affatto ridere. Oppure quel parcheggio dà fastidio? In ogni caso, l’autore rischia una denuncia.A segnalarlo ai vigili urbani è stato un disabile che, vedendo il cartello oscurato, ha creduto fosse stato eliminato. Così non l’ha utilizzato. Ha però fatto presente l’accaduto, scoprendo che non era stata emessa alcuna ordinanza di revoca. Il giorno seguente si è recato al Comando per denunciare il sopruso. Si tratta di un parcheggio a disposizione di tutti i portatori di handicap che possono quindi usufruirne recandosi in centro storico.