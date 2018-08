«Ubriachi, risse e schiamazzi â€‹fino all'alba: siamo ostaggi di tre locali»

di Micol Sara Misiti

ANCONA - Bevono alcolici, si ubriacano, urinano per le strade e urlano. Appoggiano bottiglie di birra sulle auto in sosta, spacciano droga e si accoltellano. Tra piazza Rosselli e via Flaminia, gang di stranieri dominano incontrastate e si riuniscono in tre locali che restano aperti fino alle 5 di mattina e tengono alta la musica fino all’alba. Ogni mattina, sui marciapiedi e sulle strade, vomito, alcool e sporcizia.Esasperati, i titolari degli hotel, pizzerie e delle altre attività commerciali della stazione si sono rivolti a vigili urbani, Questura di Ancona, carabinieri e Comune.