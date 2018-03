Truffa delle supercar assegni clonati e minacce: sgominata la banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Mettevano in vendita su internet supercar (Bmw X4, Porsche Cayenne e Ferrari) a prezzi da sogno, si facevano mandare foto degli assegni per la vendita, poi li clonavano e li facevano incassare da intermediari, anche con modi molto spicci.L’organizzazione era attiva in Veneto e nella zona di Ancona ed è stata sgominata dai carabinieri di Ancona che hanno raccolto la testimonianza denuncia di una studentessa 28enne anconetana, sequestrata e minacciata, anche di morte, per la riscossione di un assegno fasullo da 26mila euro. La commissione per lei sarebbe stata di 3mila euro. La ragazza era stata agganciata da due donne di 39 e 32 anni, entrambe arrestate. Sono stati arrestati anche due uomini, due 28enni di Pordenone, ritenuti i dominus dell’organizzazione. Organizzazione che in quattro occasioni aveva messo a segno una truffa simile per complessivi 150mila euro.