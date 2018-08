Interventi di potenziamento da lunedì: treni, ecco tutto quello che cambierà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Interventi di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Macerata ed Albacina, sulla linea Ancona-Roma. Per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare le attività, in programma da lunedì 27 a venerdì 31 agosto, sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Fabriano e Macerata e tutti i treni saranno sostituiti con autobus.I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni e il loro orario di arrivo/partenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale.Nello specifico gli interventi riguarderanno la realizzazione di sottovia che permetteranno l’eliminazione di due passaggi a livello, posti nei comuni di Pollenza e di san Severino Marche.Il nuovo programma orario dei collegamenti previsti durante l’effettuazione dei lavori è interamente consultabile su www.trenitalia.com. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico la soluzione di viaggio alternativa.