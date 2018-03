Raffica di furti nei supermercati La ladra seriale torna subito libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tre furti ai danni dei supermercati di Ancona nel giro di un mese. Per ogni raid, la spesa a scrocco si aggirava in media sui 250 euro, tra generi alimentari e altri prodotti. Durante l’ultimo colpo, venerdì mattina, nella borsa di una 25enne di origine romena c’erano anche finiti degli articoli di cancelleria prelevati tra gli scaffali del Sì con Te di via Bignamini, a Collemarino. Ad aspettarla fuori dal market, c’erano i carabinieri pronti con le manette. E così, per lei è arrivato il secondo arresto per furto.Per un altro colpo era scattata solamente la denuncia a piede libero. Ieri, la donna è comparsa davanti al giudice per la direttissima durante la quale è stata condannata a otto mesi di reclusione, con rito abbreviato. La giovane, dopo una notte in caserma di Collemarino, è tornata libera. Il giudice ha disposto una sola prescrizione, come chiesto dal pm Giovanni Centini: il divieto di dimora in tutta la provincia dorica, visti i precedenti specifici collezionati dalla romena nell’ultimo mese, agendo come una sorta di Lupin al femminile.