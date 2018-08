Traditi dagli scogli durante un tuffo: Kennedy e John trovati morti

di Federica Serfilippi

ANCONA - Erano in fondo al mare, incastrati tra le rocce della scogliera che avevano raggiunto probabilmente per fare dei tuffi, nonostante la poca dimestichezza con il nuoto. I corpi ormai primi di vita, annegati in quel mare che avevano attraversato sfidando intemperie e difficoltà in cerca di un futuro migliore in Italia.È stato un destino beffardo quello con cui hanno impattato il 25enne John Oseghale e il 20enne Kennedy Isidohemen, entrambi nigeriani e richiedenti asilo. I loro cadaveri sono stati scoperti ieri mattina poco dopo il riavvio delle ricerche iniziate lunedì pomeriggio sul litorale di Torrette, quando era stato lanciato l’allarme perché la coppia non era più riaffiorata dall’acqua. A recuperare i due africani sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, coordinati dalla Capitaneria. Il rinvenimento attorno alle 9, proprio all’altezza di quella scogliera frangionde, a circa 70 metri dalla riva, dove c’era stato l’ultimo avvistamento dei nigeriani.