Torna la magia della Lanterna rossa, via libera alla passeggiata completa da sabato

ANCONA - Torna la magia della Lanterna rossa, uno dei luoghi del cuore del porto e della città di Ancona, conosciuta e ammirata in tutta la regione. Da sabato 13 giugno, con un’ordinanza del presidente, sarà di nuovo possibile ritornare a percorrere la passeggiata completa del Porto Antico fino alla punta del molo nord da dove si può godere di un affaccio unico sul nostro mare Adriatico. La fruizione del camminamento, fino alla Lanterna, completa il quadro della riapertura del percorso del Porto Antico già disponibile fino alla Torre piloti dal 7 maggio dopo l'emergenza sanitaria per il coronavirus. Un nuovo passaggio simbolico verso la normalità.



La Lanterna rossa è un punto di osservazione perfetto da dove ammirare sia il panorama e il profilo della città, con il Duomo di San Ciriaco, i colli Cardeto, Cappuccini, Guasco e Astagno con il quartiere di Capodimonte, sia per scoprire visivamente le caratteristiche dell'area produttiva portuale e dei traffici marittimi. Un luogo unico soprattutto da dove affacciarsi sul mare che guarda ad Oriente e magari rilassarsi seduti sulla “panchina dell'amore”. Il tutto sempre nel rispetto delle indicazioni di prevenzione del Covid-19 e del necessario distanziamento sociale.

“E' un altro piccolo passo verso la normalità che auspichiamo tutti, nonostante l'obbligo di fruire in maniera responsabile di questo come di ogni altro luogo – afferma l’assessore al Porto del Comune di Ancona, Ida Simonella -, eppure la riapertura della Lanterna oggi appare quasi la ri-conquista di uno spazio suggestivo e amatissimo da tutti”.



"E' una gioia poterci riappropriare, come comunità cittadina e portuale, dell'intera passeggiata del Porto Antico, che unisce il centro di Ancona con il mare del Passetto e con il mare del porto fino alla Lanterna rossa - dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri -, una possibilità che deve essere fruita con il massimo senso di responsabilità da parte di ognuno affinché queste settimane possano avvicinarci sempre più al ritorno ad una vita normale".

