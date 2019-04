Testacoda e sgommate vicino al cimitero poi la fuga e inseguimento mozzafiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - La notte brava rischia di finire con una denuncia per un gruppo di giovani che hanno scambiato il parcheggio del cimitero di Tavernelle per una pista di Formula Uno. Si divertivano a sgommare e fare testacoda a bordo di una Bmw di colore grigio quando, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga. Nell’inseguimento, in direzione Grazie, hanno avuto la meglio loro. Sono riusciti a dileguarsi, ma i militari sono riusciti ad annotare il numero di targa e ora il gruppetto di ragazzi potrebbe passare dei guai.