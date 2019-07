Un terzo degli aspiranti vigili inciampa nelle prove di corsa e guida della moto

di Micol Sara Misiti

ANCONA - Un candidato su tre deve abbandonare il sogno di diventare vigile urbano. Fatali per 49 candidati la prova fisica e il test di guida della moto Honda Transalp 700. Da 150 scendono a 101 gli aspiranti agenti della Polizia locale che oggi alla Mole (ore 9.30) affronteranno la prova scritta.Dopo la preselezione di una settimana fa, ieri in 150 erano attesi ai nastri di partenza della prova pratica articolata in due fasi: l’efficienza fisica e l’abilità alla guida di un motociclo. Undici hanno deciso di rinunciare, mentre 19 non sono riusciti a percorrere la distanza di mille metri lungo la pista di atletica Conti alle Palombare entro il tempo massimo previsto: per gli uomini 4 minuti e 40 secondi; per le donne 5 minuti e 30 secondi. E sono stati automaticamente esclusi dalla fase successiva. Ossia la prova di abilità alla guida di un motociclo Honda Transalp 700, in dotazione al Corpo, che si è svolta nell’area di parcheggio antistante il Palaindoor. Qui il mini circuito tra slalom e percorsi obbligati tra i coni ha messo ai box altri 16 candidati a indossare la divisa della Polizia locale. In serata poi è stato diffuso sul sito del Comune l’elenco ufficiale degli ammessi alla scritto odierno: 101 candidati.