Ancona, terremoto nell'Ordine degli avvocati: si dimettono Magistrelli, Speciale e Baleani

ANCONA - Marina Magistrelli, Paolo Speciale e Donatella Baleani si sono dimessi da consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Dimissioni che il presidente del consiglio dell'Ordine Maurizio Miranda definisce «inaspettate» aggiungendo che «attendiamo spiegazioni che vadano al di là delle generiche motivazioni addotte».

«Dispiace la decisione di colleghi - spiega il presidente Miranda - che in questi mesi si sono distinti per l'impegno profuso e del quale non posso che ringraziarli. Evidentemente è frutto di un celato malumore. Dispiace anche per il momento delicato che sta attraversando l'avvocatura tutta, non solo in sede locale, e che avrebbe bisogno di unità e di avere a disposizione tutte le energie migliori per affrontare le sfide che i temi sul tavolo ci costringono ad affrontare quotidianamente a partire dalla carenza di personale a disposizione della Procura, la riforma della prescrizione, le difficoltà crescenti per tutti gli avvocati, soprattutto i più giovani, a svolgere la propria attività».



