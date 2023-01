Tamponamento sulla Variante: 4 persone in ospedale, ferita anche una bambina di 9 anni

ANCONA - Un altro incidente sulla Variante stavolta per fortuna senza conseguenze drammatiche. Il tamponamento poco prima delle 15 all'altezza dell'uscita Ancona Nord Torrette tra due macchine con una donna e una bambina di 9 anni portate per accertamenti al Salesi mentre le due persone che erano a bordo dell'auto che ha ha tamponato l'altra vettura sono state portate anche loro in condizioni non gravi all'ospedale di Torrette.