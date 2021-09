ANCONA - Stava percorrendo via delle Tavernelle quando probabilmente per una distrazione non è riuscito ad evitare un'auto finendo con il tamponarla: momenti di paura per un ragazzo di 16 anni che nell'impatto si è lesionato un polso con il pronto intervento della Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

