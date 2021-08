Vuole farla finita: i carabinieri riescono ad afferrarlo quando è già a cavalcioni della staccionata del Passetto

ANCONA - Lo hanno trovato a cavalcioni sul cornicione della scalinata del Passetto. Farfugliava frasi incomprensibili e guardava giù, dove il vuoto si unisce a rovi e arbusti. I carabinieri del Norm, allertati da un passante, hanno instaurato un dialogo, via via sempre più fitto, fino a che – con una mossa fulminea – non l’hanno cinto da dietro, facendolo scendere dal parapetto. Sono gli estremi del salvataggio compiuto dai militari nella serata di martedì, quando è scattato l’allarme per un 60enne che si era pericolosamente sporto dal cornicione della balconata del Passetto, quella che si trova al termine della prima rampa di scale del Monumento. L’uomo, residente in provincia di Pesaro, è stato affidato alle cure del pronto soccorso di Torrette, ospedale in cui è arrivato grazie a un’ambulanza della Croce Gialla.

