Subaffitta l'appartamento a due prostitute: pescatore finisce nei guai

ANCONA – Subaffitta la casa a due prostitute: pescatore anconetano denunciato per favoreggiamento.Si tratta di 55enne che aveva affittato un appartamento in via Colleverde, per poi subaffittarlo a due ragazze, una spagnola ed una sudamericana, che si prostituivano. L’appartamento è stato scoperto dalla Polizia, gli agenti hanno trovato anche un’altra casa a luci rosse, nella zona della stazione, dove operavano quattro nigeriane.