Stesi sul cofano, privi di sensi o barcollanti: scatta "retata" di ubriachi

ANCONA Uno è stato trovato dai carabinieri mentre zigzagava tra le auto in sosta, sdraiandosi di tanto in tanto sul cofano che gli capitava a tiro. Un altro, invece, è stato bloccato mentre barcollava sul marciapiede, infastidendo i passanti. Un altro ancora è stato soccorso perché trovato a terra, semicosciente. Ad accomunare le storie dei tre uomini, due romeni e un indiano, è stato il troppo alcol ingurgitato nel pomeriggio di mercoledì. Tutti sono stati sanzionati dai militari della stazione di Collemarino per ubriachezza molesta.L’illecito contestato può fare emettere una multa fino a 309 euro. In un caso, quello dell’uomo trovato quasi privo di sensi (si tratta di un indiano di 57 anni), sono dovuti intervenire gli operatori del 118 per prestargli le prime cure sul posto e poi trasferirlo al pronto soccorso di Torrette per fargli smaltire la sbornia. Tutti gli interventi sono avvenuti nell’arco di un paio d’ore.