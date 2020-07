Spiagge libere con la sorpresa perchè le prenotazioni frenano l’assalto

ANCONA - Il sistema della app, con il filtro delle prenotazioni, funziona. Nel senso che il sabato e la domenica c’è meno gente delle giornate lavorative, questo nelle spiagge libere, regolarizzando l’afflusso ed evitando un assalto selvaggio ed indiscriminato alle spiagge, come avveniva lo scorso anno in questo periodo. Giornata da tutto esaurito anche a Mezzavalle. In mattinata si sono formate file all’accesso dello stradello, causa registrazione app, ma non ci sono stati particolari problemi, come racconta anche lo steward Davide Crispino, che, con la sua tipica bandana in testa, e con l’aiuto di alcuni colleghi, ha trascorso tutti gli ultimi fine settimana estivi a controllare la validità delle prenotazioni. Tanta gente in spiaggia, mentre sono ritornate anche le tante imbarcazioni al largo. Da segnalare, peraltro, che in tanti, senza ricorrere alla app, si sono infiltrati percorrendo l’altro stradello più a nord, quello che conduce direttamente alla spiagge del Trave.

Ultima domenica di luglio all’insegna del bel tempo fra Portonovo e Mezzavalle. Anche se, specialmente nelle spiagge libere, non c’è stato il pienone e tutto è rimasto nella norma del distanziamento sociale. Arrivano ben presto i vacanzieri e gli amanti delle due perle del Conero anconetano. Pieno fin da subito il parcheggio Pieri, di fronte all’accesso per Mezzavalle, che in giornata tocca poi numeri record di auto parcheggiate. Sold out alle 8 per il parcheggio della Torre, nella baia, mentre il parcheggio Lago Grande si è andato esaurendo un’ora abbondante più tardi. In piena attività i bus navetta che hanno ben presto scandito il ritmo delle loro presenze dal parcheggio scambiatore cercando lungo il tragitto di andata e ritorno di evitare pericolosi incidenti. Giornata, tutto sommato tranquilla, in cui c’è anche da registrare il comportamento virtuoso, questa volta, degli automobilisti che non hanno lasciato la propria auto in sosta vietata.

Peraltro gli agenti della Polizia locale, presenti dalle 8 di mattina e per tutta la giornata in due pattuglie, hanno costantemente monitorato le varie spiagge libere, alla ricerca di eventuali assembramenti e controllando, seppure in maniera blanda, la regolarità delle prenotazioni della gente presente. Controlli, effettuati anche con l’aiuto degli steward, che non hanno fatto registrare criticità in quanto, salvo sporadici casi, non è c’è stato il temuto pericolo d’assembramento. Solo nella spiaggia libera della Torre, a causa della restrizione della battigia di un buon 30% dall’inizio della stagione dovuta all’erosione, gli spazi si sono ristretti. Ma tutto nella norma e senza particolari problemi. Così come da Ramona, davanti al Fortino, alle terrazze ed alla Capannina. Pieni, ovviamente, gli stabilimenti, soprattutto dalle ore centrali della giornata.

