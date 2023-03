Sparatoria ad Ancona, auto sospetta inseguita nella notte: carabiniere ferisce un fuggitivo IL VIDEO LE FOTO

ANCONA - Inseguimento e sparatoria: notte choc a Posatora. Un pregiudicato in fuga è stato raggiunto da un proiettile esploso da un carabiniere, che ha reagito a un tentativo di investimento, e ora è ricoverato all’ospedale di Torrette: non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è cominciato attorno alle 4 in via del Castellano dove una pattuglia dei carabinieri del Norm ha intercettato un’auto sospetta con targhe rubate. All’alt, la coppia a bordo (un 53enne residente in provincia di Ancona e una 51enne) non si è fermata, anzi si è data alla fuga.

Inseguimento nella notte con sparatoria, ferito un fuggitivo

Ne è scaturito un inseguimento per 5-6 chilometri fino a via Madre Teresa di Calcutta, dove c’è stato uno speronamento. I carabinieri sono scesi, ma la Golf dei due fuggitivi, in retromarcia, avrebbe tentato di investirli, tanto da colpire l’auto dei militari. Uno dei carabinieri ha reagito esplodendo due colpi a terra, indirizzati alle ruote: uno ha centrato il paraurti, l’altro invece avrebbe perforato il bagagliaio e i sedili, raggiungendo alla schiena l’uomo alla guida che, nonostante tutto, è ripartito.

L’inseguimento è proseguito fino a via del Fornetto, dove io conducente della Golf, con una ruota bucata, è stato costretto a fermarsi. La coppia è stata arrestata, sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla per soccorrere il 53enne ferito, portato in sala emergenza a Torrette per essere operato. La compagna, invece, è stata condotta in caserma. Sul posto, sono in corso i rilievi da parte dei militari del Sis.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++