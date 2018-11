Spaccata nel minimarket cinese: il ladro seriale colpisce ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Tre colpi in poco più di una settimana. È caccia al ladro, probabilmente uno sbandato, che da giorni sta seminando paura, rabbia e danni in pieno centro. Prima è toccato al negozio di abbigliamento +39, sotto i portici di piazza Cavour, poi al Vanilla Cafè di via Matteotti. L’altra notte è stata la volta di un minimarket gestito da cinesi in via Calatafimi: il malvivente ha sradicato un palo metallico dalla strada, di quelli che si utilizzano per delimitare i passaggi pedonali o impedire alle auto di parcheggiare sui marciapiedi e l’ha utilizzato come ariete per mandare in frantumi un vetro antisfondamento. Deve aver fatto un baccano tremendo, eppure nessuno si è accorto di niente.