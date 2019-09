Sosta selvaggia: arrivano i vigili, raffica di multe al Lazzaretto

ANCONA - Il Lazzaretto si riempie e le auto parcheggiano ovunque. Combo perfetta per far entrare in azione gli agenti della Polizia Locale che giovedì sera, in zona portuale, hanno fatto strage di multe per il divieto di sosta e di fermata.Vittime, gli automobilisti che hanno lasciato i veicoli lungo la banchina Nazario Sauro, dal tratto che incrocia via Marconi fino al check point presidiato dalle forze dell’ordine. Alcune vetture sono state lasciate anche a margine della corsia in direzione Porta Pia, restringendo così la carreggiata. Le sanzioni sono scattate principalmente tra le 20 e le 21 ed hanno riguardato almeno una ventina di auto. Il divieto di sosta è costato agli automobilisti 41 euro di multa.