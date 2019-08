Sosta selvaggia delle bici sui marciapiedi: arriva il carroattrezzi

di Raffaella D'Adderio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - «Ma non creiamo servizi a Civitanova! E’ più logico punire senza dare servizi utili! Un cartello che spieghi il divieto, una rastrelliera in più dove lasciare la propria bici, un’area organizzata… E’ più vantaggioso e meno dispendioso!..» con queste parole estrapolate da un lungo post sulla propria pagina Facebook Mauro Malatini, commerciante e presidente dell’associazione “Centriamo”, sfoga la sua indignazione contro la rimozione delle biciclette (otto proprio ieri) lasciate sui marciapiedi.L’assessore alla Sicurezza e all’Ambiente Giuseppe Cognigni nei giorni scorsi dichiarava: «Da oggi (martedì) saranno montate altre 10 rastrelliere fornite di 5 postazioni ciascuna. Avremo, quindi, 50 nuovi posteggi per la bici oltre ai 58 già esistenti. Le rastrelliere saranno così distribuite: 3 in piazza XX Settembre, 2 nel piazzale della stazione ferroviaria, 2 nella piazzetta della pescheria, una in via della Vela, 2 in piazza Conchiglia».