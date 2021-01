Sorpreso mentre cede cocaina ad un collega nel parcheggio del centro commerciale

ANCONA - Impegno e controlli senza soste, nuovo scacco allo spaccio di stupefacenti. Un altro arresto della Squadra Mobile della Questura dorica, avvenuto ieri pomeriggio. Si tratta di un giovane anconetano (A.S. ’86) operaio di una ditta appartenente all’indotto del noto cantiere navale dorico.

Ieri pomeriggio, i poliziotti dell’Antidroga, lo hanno fermato proprio quando era in procinto di cedere due involucri contenenti cocaina ad un suo collega, anch’esso operante per una ditta esterna del cantiere. La cessione stava avvenendo in un parcheggio di un centro commerciale, approfittando della presenza di tante persone.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di residenza del giovane operaio spacciatore, permetteva di rinvenire atri 5 involucri contenenti cocaina (in tutto circa 10 grammi) e di sequestrare 1875 euro ritenuto il provento dell’attività delittuosa.



In casa i poliziotti hanno sequestrato anche un foglio manoscritto contenente la contabilità relativa alla clientela dell’indagato, nonché un bilancino di precisione e ritagli di cellophane per confezionare le dosi. Visti i gravi indizi di reità, l’operaio anconetano veniva arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, collocato agli arresti domiciliari presso l’abitazione di Ancona.

