Si schianta sulla Flaminia 36enne ricoverato in gravi condizioni

ANCONA - Un uomo di 36 anni, romeno di origine e residente a Falconara, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona per le ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina, alle 4, sulla Flaminia, all'altezza del by pass del porto. L'uomo, O. P., viaggiava da solo in direzione di Falconara quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo fuoristrada. E' rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo, e l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona per i soccorsi. Il ferito è stato trasportato con un codice rosso traumatico all'ospedale di Torrette.