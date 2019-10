Massaggi hot, trans, escort e scambisti Ecco la mappa a luci rosse della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Centri massaggi hard, case del sesso, parcheggi per scambisti. C’è di tutto nella mappa a luci rosse del capoluogo dorico, dove il sesso proibito si consuma su un futon a lume di candela, su materassi di alcove degradate o sui sedili dell’auto, en plein air. È un’Ancona licenziosa quella che emerge dai siti di annunci, dai forum e dalle inchieste della polizia: l’ultima ha portato all’arresto di una coppia foggiana e al sequestro del loro centro olistico della Baraccola dove, per gli inquirenti, i trattamenti tantrici mascheravano atti sessuali pagati 100 euro. Non è la prima e probabilmente non sarà l’ultima attività in cui il concetto di benessere supera i confini del lecito. A dicembre la polizia municipale scoprì un giro di prostituzione in un centro massaggi vicino a un asilo nido, a Torrette: finì in manette una cinese di 45 anni che faceva prostituire giovani squillo e così guadagnava fino a 15mila euro al mese. La specialità della casa? Il massaggio in vasca da bagno a 4 mani, al prezzo di 160 euro per clienti di tutte le età, perfino quattordicenni. Nel dicembre 2017, invece, i sigilli scattarono in corso Carlo Alberto, vicino alla chiesa dei Salesiani, quando venne chiuso un altro centro massaggi cinese dove, al termine del trattamento rilassante, con un sovrapprezzo si praticava un “happy ending”.