Sequestrati al porto di Ancona due chili di sigarette non dichiarate rinvenute dentro un autobus

ANCONA - Nell’ambito dei controlli sui passeggeri in transito presso il porto dorico, i funzionari Adm di Ancona hanno intercettato e sequestrato circa 2 chilogrammi di sigarette non dichiarate, rinvenute all’interno di un autobus sbarcato dalla motonave proveniente dall’Albania (Durazzo).

Le sigarette, del peso di 1.900 grammi, pari a 160 pacchetti, erano nascoste alla rinfusa all’interno del bagaglio di un cittadino albanese. Trattandosi dell’introduzione non dichiarata nel territorio nazionale di Tabacchi Lavorati Esteri per una quantità inferiore a 10Kg, si è proceduto, in base al comma 2, dell’art.291 bis del DPR 43/1973, modificato dal D.Lgs. 8/2016, a comminare una sanzione amministrativa pari a euro 5.16 per ogni grammo convenzionale di TLE detenuto, per un totale di 9.804 euro.

Il monitoraggio delle merci negli spazi doganali dello scalo dorico, effettuato da funzionari ADM, conduce al controllo di mezzi sulla base della sospetta introduzione di prodotti non conformi alle normative vigenti o comunque non dichiarati.

Lo sforzo operativo nel contrastare il contrabbando nelle sue diverse forme è finalizzato soprattutto a interrompere la filiera delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, attraverso l’attento presidio di porti e aeroporti nonché, nei casi più gravi, attraverso l’attuazione di indagini di polizia giudiziaria.

