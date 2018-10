Si sente male e deve pagare 200 euro per non aver restituito la carrozzina

di Claudio Comirato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prende in affido una carrozzina in ospedale, la madre però accusa un malore ai poliambulatori, quanto basta per finire in pronto soccorso. La direzione sanitaria ora pretende 200 euro per la mancata restituzione della seggiolina. Protagonista suo malgrado della vicenda una donna di 89 anni residente in corso Carlo Alberto che qualche giorno fa con la Croce Gialla è arrivata a Torrette per sostenere una visita ai poliambulatori come racconta la figlia Cristina: «Una volta in ospedale, i ragazzi della Croce Gialla hanno appoggiato mamma su una carrozzina che qualche istante prima avevo ritirato dal personale ospedaliero nei pressi dell’ingresso principale. Mi hanno fatto firmare un foglio senza spiegarmi a cosa andavo incontro e in cambio hanno preteso il mio documento di identità».