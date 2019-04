Dopo scuole, case e stadio i ladri vanno all'assalto del bar-pizzeria

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima le scuole, poi il ristorante, quindi il minimarket e lo stadio. Non c’è attività commerciale che venga risparmiata dai ladri. Il rione Adriatico è sotto assedio. Gira una banda, probabilmente sempre la stessa, che sta seminando danni e paura. Dal modus operandi e dai bersagli che colpiscono, non si tratta certo di professionisti del crimine, ma di ladruncoli che si accontentano di pochi spiccioli, magari lo stretto necessario per comprarsi la droga. Non è escluso, infatti, che ci siano tossici della zona dietro questa interminabile scia di spaccate.L’ultimo blitz è stato scoperto ieri mattina, ma probabilmente risale a venerdì scorso. I malviventi hanno fatto irruzione nel bar-pizzeria Al Sorriso di via Damiano Chiesa, specializzato in piadine e hamburger, inaugurato giusto un anno fa, nel febbraio 2018, da Gessica Berardi.