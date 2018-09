Lo scuolabus è pieno: non c'è â€‹posto per il bimbo che abita fuori città

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Due cuginetti, chiamiamoli Paolo e Marco, frequentano da quattro anni la stessa scuola elementare e dopo le lezioni vanno a pranzo dai nonni, gli stessi nonni, e con loro fanno i compiti in attesa che i genitori tornino dal lavoro. Ma dalla prossima settimana, quando riapriranno le scuole, Paolo potrà salire sullo scuolabus e arrivare fino a casa dei nonni, mentre per Marco non ci sarà posto sul pulmino giallo e i familiari dovranno arrangiarsi per riprenderlo. È la situazione paradossale segnalata dai genitori di un bambino iscritto alla quarta classe della scuola elementare Ungaretti di Candia, frazione di Ancona.