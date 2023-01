ANCONA - Scuola De Amicis, slitta ancora l’appuntamento con la riapertura. La data ventilata del 30 gennaio è saltata a causa di alcuni lavori che non sono stati ancora ultimati, anche se in questa settimana sono arrivate tutte le autorizzazioni per quello che riguarda la mensa. L’inaugurazione, a conclusione del restyling, potrebbe avvenire (salvo complicazioni) tra due settimane, ma una data precisa dovrebbe essere resa nota all’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo l’assessore alle Politiche educative, Tiziana Borini, ha incontrato un gruppo di genitori della scuola d’infanzia XXV Aprile che ne aveva fatto richiesta, insieme alla dirigente scolastica Marta Marchetti. I genitori hanno espresso le loro preoccupazioni circa la futura collocazione della scuola, chiusa a seguito del terremoto di novembre. Attualmente il plesso è ospitato presso la vicina scuola d’infanzia Verne. Questa soluzione non comporta particolare disagio per le famiglie, ma presenta qualche criticità in quanto si è dovuto rinunciare a spazi quali refettorio e palestra. Ad inizio gennaio il Comune, come collocazione temporanea per il prossimo anno scolastico, aveva individuato la ex scuola Garibaldi di via Torrioni, in corso di ristrutturazione, per accogliere i bambini dell’asilo XXV Aprile. Il plesso di via Torrioni appartiene allo stesso istituto comprensivo e insiste in una zona che corrisponde al potenziale bacino di utenza dell’asilo attualmente chiuso per i danni del sisma. Questa soluzione, che appare gradita alle famiglie e alle insegnanti, sarà comunque temporanea in attesa dell’esito degli studi approfonditi (per cui è stato dato incarico ad un tecnico) che indicheranno gli interventi, i tempi e i costi necessari per il ripristino della XXV Aprile. Qualora per settembre 2023 la scuola Garibaldi non fosse ancora pronta (cosa che si esclude in linea di massima perché i lavori stanno procedendo regolarmente) i bambini della XXV Aprile resteranno per il tempo strettamente necessario presso la scuola Verne.



Il Comune, intanto, sta lavorando anche alle problematiche inerenti il traffico e i parcheggi, questione sollevata da alcuni genitori che oggi accompagnano i loro figli ai due nidi Orsacchiotto e Chicco di grano, e quelli che accompagneranno i bambini nella scuola d’infanzia dal prossimo settembre. Per quello che riguarda i piccoli iscritti alle Garibaldi, anche per il prossimo anno resteranno alle Faiani dove erano stati trasferiti con l’inizio dei lavori.