Ancona, scoperto e denunciato il "furbetto" dei punti sulla patente. Determinanti le immagini raccolte

ANCONA- Scoperto, multato e denunciato un uomo per aver tentato di ingannare le autorità allo scopo di non vedersi decurtati alcuni punti della sua patente. E' successo nei giorni scorsi ad Ancona.

La dinamica

Il conducente di una moto di grossa cilindrata ha superato il limite di velocita ed è stato fotografato dal Velox posto in Via Flaminia. Dovendo dichiarare chi era alla guida, lo stesso ha fatto pervenire alle autorità la dichiarazione di decurtazione dei punti indicando che alla guida ci fosse una donna. Grazie all'analisi delle immagini, gli agenti sono riusciti a scoprire l'inganno denunciando l'uomo per la falsa attestazione con annessa multa.