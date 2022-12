Aumento dei carburanti e prezzi poco chiari: la Finanza di Ancona multa dieci benzinai

ANCONA - Pratiche commerciali scorrette, prezzi esposti non corrispondenti a quelli reali: la guardia di Finanza di Ancona ha elevato multe a dieci gestori di impianti di rifornimento nell'ambito di una campagna di controlli sulla vendita di benzina e carburanti.

I controlli hanno messo in luce irregolarità nei confronti di 10 gestori di impianti di distribuzione di carburante in relazione alla discordanza tra prezzi esposti e quelli effettivamente applicati ai consumatori, all’ esposizione di prezzi con modalità non conformi alle disposizioni vigenti e all’ omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato attraverso il portale “Osservaprezzi Carburanti”. I finanzieri hanno comunicato le infrazioni ai relativi comuni, che ora possono irrogare multe da 516 a 3.098,74 euro. Le violazioni constatate dai Finanzieri hanno messo in luce che circa il 15% degli esercizi controllati sono risultati irregolari sul rispetto delle disposizioni in materia di esposizione e comunicazione dei prezzi dei carburanti.