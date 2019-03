Scontro tra auto al quartiere Adriatico: due giovani restano feriti all'incrocio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente, alle 13 di ieri, all’incrocio tra via Maratta e via Damiano Chiesa, nel quartiere Adriatico. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Ancona, sono entrate in collisione due vetture: una Panda e una Dacia. Feriti due giovani: una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 22 che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona, inviate sul posto dalla centrale operativa del 118. Dopo gli accertamenti dei sanitari, le loro condizioni non sono gravi.