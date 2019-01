Scontro tra un'auto e il bus: ​coinvolta anche una bimba di due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un’auto finisce contro un’autobus. Ieri mattina si sono vissuti momenti di paura ad Ancona all’incrocio tra via XXV Aprile e via Buonarroti perché a bordo di quella Fiat 500 bianca, condotta da un 44enne anconetano, viaggiava anche una bambina di due anni che è stata portata via dalla mamma prima dell’arrivo dei soccorritori. Erano da poche trascorse le 9 e 45 quando è avvenuto l’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Illesi i viaggiatori che si trovavano a bordo dell’autobus della linea 6. Anche per la piccola nessuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l’automedica del 118, i vigili urbani e anche i vigili del fuoco.