Deve scontare una condanna, la festa di famiglia lo tradisce: arrestato

Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo di 58 anni originario della Sicilia ma da anni residente in Germania. L’uomo ormai da anni residente in Germania da qualche settimana era arrivato per trascorre le vacanze con la famiglia. Individuato da qualche giorno, dopo una intensa attività investigativa, ieri sera i militari lo hanno localizzato nei pressi di Filottrano dove si era recato con pareti per celebrare un ricorrenza.

Da una rapida verifica alla banca dati si è avuta la conferma che nei suoi confronti era pendente un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona relativo ad una condanna per vari reati. In merito alla condanna, emessa nel 2015, scontare la pena di 4 mesi di reclusione misura sino ad oggi mai eseguita poiché l’uomo consapevole del provvedimento si era reso irreperibile emigrando in Germania. Una volta rintracciato è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il carcere di Ancona per l’espiazione della condanna.